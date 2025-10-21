Чи може бути повний блекаут взимку - дані Олексія Оржеля

На Вінниччині спостерігалися проблеми зі світлом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Колишній міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що повного блекауту в країні цього опалювального сезону не очікується. Водночас він визнав, що локальних проблем з електропостачанням уникнути не вдасться.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чи може бути повний блекаут взимку

Оржель наголосив, що Україна має значний досвід відновлення енергетичної інфраструктури після атак, а також продовжує отримувати необхідне обладнання для ремонту мереж.

"Я в повний блекаут не вірю. Крім, звичайно, абсолютно неадекватних терористичних дій, коли будуть вибиватися підстанції видачі потужності атомних станцій. Але це вже буде перехід нових червоних ліній", — зазначив ексміністр.

Разом з тим Оржель попередив, що російські окупанти, ймовірно, посилюватимуть удари по об’єктах енергетики, особливо в районах, наближених до лінії фронту.

За його словами, таким чином агресор прагне послабити українську енергосистему та здобути вигідніші позиції перед можливими перемовинами.

