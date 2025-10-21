Відео
Ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту взимку

Ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту взимку

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 21:38
Оновлено: 22:06
Чи може бути повний блекаут взимку - дані Олексія Оржеля
На Вінниччині спостерігалися проблеми зі світлом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Колишній міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що повного блекауту в країні цього опалювального сезону не очікується. Водночас він визнав, що локальних проблем з електропостачанням уникнути не вдасться.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Чи може бути повний блекаут взимку

Оржель наголосив, що Україна має значний досвід відновлення енергетичної інфраструктури після атак, а також продовжує отримувати необхідне обладнання для ремонту мереж.

"Я в повний блекаут не вірю. Крім, звичайно, абсолютно неадекватних терористичних дій, коли будуть вибиватися підстанції видачі потужності атомних станцій. Але це вже буде перехід нових червоних ліній", — зазначив ексміністр.

Разом з тим Оржель попередив, що російські окупанти, ймовірно, посилюватимуть удари по об’єктах енергетики, особливо в районах, наближених до лінії фронту.

За його словами, таким чином агресор прагне послабити українську енергосистему та здобути вигідніші позиції перед можливими перемовинами.

Раніше ми пояснювали, яким чином навчальні заклади готуються до можливих відключень електроенергії та на що варто звернути увагу батькам у таких умовах.

Також читайте, чи є сенс на зиму залишати місто та переїжджати до села через можливі перебої з електропостачанням.

опалювальний сезон зима опалення відключення світла блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
