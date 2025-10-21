Видео
Україна
Видео

Экс-министр энергетики оценил риск полного блэкаута зимой

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 21:38
обновлено: 22:06
Может ли быть полный блэкаут зимой - данные Алексея Оржеля
В Винницкой области наблюдались проблемы со светом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что полного блэкаута в стране в этом отопительном сезоне не ожидается. В то же время он признал, что локальных проблем с электроснабжением избежать не удастся.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Может ли быть полный блэкаут зимой

Оржель подчеркнул, что у Украины значительный опыт восстановления энергетической инфраструктуры после атак, а также она продолжает получать необходимое оборудование для ремонта сетей.

"Я в полный блэкаут не верю. Кроме, конечно, абсолютно неадекватных террористических действий, когда будут выбиваться подстанции выдачи мощности атомных станций. Но это уже будет переход новых красных линий", — отметил экс-министр.

Вместе с тем Оржель предупредил, что российские оккупанты, вероятно, будут усиливать удары по объектам энергетики, особенно в районах, приближенных к линии фронта.

По его словам, таким образом агрессор стремится ослабить украинскую энергосистему и получить более выгодные позиции перед возможными переговорами.

Автор:
Автор:
Анастасия Писаненко
