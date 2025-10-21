Может ли быть полный блэкаут зимой - данные Алексея Оржеля

В Винницкой области наблюдались проблемы со светом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что полного блэкаута в стране в этом отопительном сезоне не ожидается. В то же время он признал, что локальных проблем с электроснабжением избежать не удастся.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Может ли быть полный блэкаут зимой

Оржель подчеркнул, что у Украины значительный опыт восстановления энергетической инфраструктуры после атак, а также она продолжает получать необходимое оборудование для ремонта сетей.

"Я в полный блэкаут не верю. Кроме, конечно, абсолютно неадекватных террористических действий, когда будут выбиваться подстанции выдачи мощности атомных станций. Но это уже будет переход новых красных линий", — отметил экс-министр.

Вместе с тем Оржель предупредил, что российские оккупанты, вероятно, будут усиливать удары по объектам энергетики, особенно в районах, приближенных к линии фронта.

По его словам, таким образом агрессор стремится ослабить украинскую энергосистему и получить более выгодные позиции перед возможными переговорами.

Ранее мы объясняли, каким образом учебные заведения готовятся к возможным отключениям электроэнергии и на что стоит обратить внимание родителям в таких условиях.

Также читайте, есть ли смысл на зиму покидать город и переезжать в село из-за возможных перебоев с электроснабжением.