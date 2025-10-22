В Украине введены аварийные отключения света 22 октября

Энергетик работает на ЛЭП. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия не прекращает атаковать энергообъекты в Украине. Поэтому, по распоряжению НЭК "Укрэнерго ", на территории Сумской и Полтавской областей 22 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО). Кроме того, экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-службы ДТЭК, Пол таваоблэнерго и Сумыоблэнерго.

В Сумской области пока отключения применены для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. Аналогичная команда на введение четырех очередей ГАВ поступила и в Полтавскую область — соответствующее решение получено в 7:20 утра.

Сообщение об отключении. Фото: скриншот

Как объясняют энергетики, графики аварийных отключений вводятся в исключительных ситуациях, когда нужно срочно снизить нагрузку на энергосистему. Это не плановые или почасовые отключения, поэтому предсказать продолжительность обесточивания невозможно. В таких случаях энергоснабжение восстанавливается сразу после стабилизации работы системы.

Отключение света в Киеве и по области

Также в ДТЭК предупредили, что в Киеве, а также по Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения. Энергетики призвали следить за новостями на официальном Telegram-канале ДТЭК относительно изменений.

Напомним, на Черниговщине возникла сложная ситуация с электроснабжением из-за масштабных атак России на энергообъекты в области.

Также экс-министр энергетики Украины ответил, возможны ли в стране тотальные блэкауты и срыв отопительного сезона.