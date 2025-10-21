Видео
Видео

Главная Новости дня Блэкаут на Черниговщине — какие прогнозы по восстановлению света

Блэкаут на Черниговщине — какие прогнозы по восстановлению света

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 23:20
обновлено: 23:37
Ситуация со светом на Черниговщине - когда включат свет
Дмитрий Брижинский возле "Пункта несокрушимости". Фото: Facebook Дмитрия Брижинского

Во вторник, 21 октября, Чернигов остается без электроснабжения, с ограниченным доступом к воде, а также с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Это произошло из-за массированного обстрела врага по городу.

Об этом сообщил председатель МВА Дмитрий Брижинский в Facebook.

Блэкаут на Черниговщине — какие прогнозы по восстановлению света - фото 1
Пост Брижинского. Фото: скриншот

Ситуация со светом на Черниговщине

Брижинский призвал жителей Чернигова быть максимально осторожными с распространением информации о состоянии и работе систем жизнеобеспечения города.

По его словам, враг не может победить украинцев на поле боя, поэтому начал войну против гражданского населения, используя любую доступную информацию для атак на критическую инфраструктуру.

"Любые изменения все почувствуют и увидят. Прошу воздержаться от распространения информации во время разговоров по телефону, в медиа и социальных сетях", — отметил Брижинский.

Ситуация в энергетике остается критической. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения, но из-за обстоятельств безопасности пока невозможно спрогнозировать сроки полного восстановления. Многие работы, которые выполняют специалисты, не подлежат обнародованию.

В то же время в городе принят ряд мер для обеспечения жизнедеятельности населения:

  • критические объекты переведены на альтернативные источники питания;
  • развернуто 22 пункта "Незламности", где дежурят полицейские и спасатели ГСЧС;
  • возле пунктов "Незламности" Коммунальное предприятие "Черниговводоканал" организовало выдачу воды;
  • в вечернее и ночное время полиция патрулирует улицы города в усиленном режиме.

Городские власти напоминают: генераторы можно использовать только на открытом воздухе, по возможности уменьшать потребление электроэнергии, заряжать павербанки и проверять пожилых соседей и семьи с детьми. Также не стоит публиковать фото или видео мест ударов или работы ПВО.

Блэкаут на Черниговщине — какие прогнозы по восстановлению света - фото 2
Люди в "Пункте несокрушимости" на Черниговщине. Фото: Дмитрий Брижинский

Напомним, что в ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.

В Чернигове возникли масштабные отключения света после атак на критический объект инфраструктуры.

Черниговская область обстрелы война в Украине отключения света блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
