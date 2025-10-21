Відео
Головна Новини дня Блекаут на Чернігівщині — які прогнози щодо відновлення світла

Блекаут на Чернігівщині — які прогнози щодо відновлення світла

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 23:20
Оновлено: 23:37
Ситуація зі світлом на Чернігівщині - коли включать світло
Дмитро Брижинський біля "Пункта незламності". Фото: Facebook Дмитра Брижинського

У вівторок, 21 жовтня, Чернігів лишається без електропостачання, з обмеженим доступом до води, а також з перебоями у роботі мобільного зв’язку та інтернету. Це сталося через масований обстріл ворога по місту.

Про це повідомив голова МВА Дмитро Брижинський у Facebook.

Блекаут на Чернігівщині — які прогнози щодо відновлення світла - фото 1
Пост Брижинського. Фото: скриншот

Ситуація зі світлом на Чернігівщині

Брижинський  закликав мешканців Чернігова бути максимально обережними з поширенням інформації про стан та роботу систем життєзабезпечення міста.

За його словами, ворог не може перемогти українців на полі бою, тому розпочав війну проти цивільного населення, використовуючи будь-яку доступну інформацію для атак на критичну інфраструктуру.

"Будь-які зміни всі відчують і побачать. Прошу утриматися від розповсюдження інформації під час розмов телефоном, у медіа та соціальних мережах", — зазначив Брижинський.

Ситуація в енергетиці залишається критичною. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання, але через безпекові обставини наразі неможливо спрогнозувати терміни повного відновлення. Багато робіт, які виконують фахівці, не підлягають оприлюдненню.

Водночас у місті вжито низку заходів для забезпечення життєдіяльності населення:

  • критичні обʼєкти переведено на альтернативні джерела живлення;
  • розгорнуто 22 пункти "Незламності", де чергують поліцейські та рятувальники ДСНС;
  • біля пунктів "Незламності" Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" організувало видачу води;
  • у вечірній та нічний час поліція патрулює вулиці міста у посиленому режимі.

Міська влада нагадує: генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, за можливості зменшувати споживання електроенергії, заряджати павербанки та перевіряти літніх сусідів і родини з дітьми. Також не варто публікувати фото чи відео місць ударів або роботи ППО.

Блекаут на Чернігівщині — які прогнози щодо відновлення світла - фото 2
Люди у "Пункті незламності" на Чернігівщині. Фото: Дмитро Брижинський

Нагадаємо, що у ніч проти 21 жовтня Чернігівська область зазнала потужної повітряної атаки дронами-камікадзе та ракетами. Росія скерувала повітряні цілі на об'єкти критичної інфраструктури.

У Чернігові виникли масштабні відключення світла після атак на критичний об'єкт інфраструктури. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
