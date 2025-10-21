Чернігів без світла після нічної атаки — водоканал працює на генераторах

Чернігів пережив масовану атаку від РФ — в ОВА назвали наслідки
У ніч на 21 жовтня Чернігівська область зазнала потужної повітряної атаки дронами-камікадзе та ракетами. Росія скерувала повітряні цілі на об'єкти критичної інфраструктури.
Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Чернігівщина пережила масовану повітряну атаку 21 жовтня
За добу сили ППО та оборони зафіксували 51 повітряну ціль, серед яких було також й дві балістичні ракети.
"На жаль, є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням", — попередив Чаус.
За його словами, наразі критична інфраструктура переведена на генератори, а в місті подекуди розгорнуті пункти незламності. У разі триваліших перебоїв електропостачання їх кількість збільшуватимуть.
У Чернігові та по області масштабні збої з водопостачанням
Після атаки знеструмленими залишилися й об’єкти КП "Чернігівводоканал". Комунальне підприємство повідомило, що, попри складну ситуацію, продовжує забезпечувати подачу води та стабільне відведення стоків у місті.
За інформацією підприємства, вода наразі гарантовано подається на перші поверхи будинків, а на верхні — залежно від рельєфу місцевості. Загалом, в середньому, вода досягає до 4–5 поверху будинків. Для мешканців багатоповерхівок відкриті вуличні водопровідні колонки, мапу яких можна переглянути на сайті КП "Чернігівводоканал".
Також організовано підвезення води в райони Масани, Ремзавод і Шерстянка. Точні локації не публікуються з міркувань безпеки, але мешканці можуть отримати воду в знайомих пунктах роздачі.
КП закликало керівників ЖЕКів та ОСББ позначати місця розбору води у дворах, щоб городяни знали, де можна набрати воду, а також повідомляти про непрацюючі колонки чи випадки крадіжок ручок.
Нагадаємо, у Чернігові в ніч проти 21 жовтня почалися збої з водопостачанням. Мешканцям регіону радять запастися водою.
Читайте Новини.LIVE!