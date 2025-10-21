Відео
Головна Новини дня Чернігів пережив масовану атаку від РФ — в ОВА назвали наслідки

Чернігів пережив масовану атаку від РФ — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 09:28
Оновлено: 09:27
Чернігів без світла після нічної атаки — водоканал працює на генераторах
Пожежники гасять пожежу на Чернігівщині. Фото: ДСНС Чернігівщини

У ніч на 21 жовтня Чернігівська область зазнала потужної повітряної атаки дронами-камікадзе та ракетами. Росія скерувала повітряні цілі на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Читайте також:

Чернігівщина пережила масовану повітряну атаку 21 жовтня

За добу сили ППО та оборони зафіксували 51 повітряну ціль, серед яких було також й дві балістичні ракети.

"На жаль, є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням", — попередив Чаус.

За його словами, наразі критична інфраструктура переведена на генератори, а в місті подекуди розгорнуті пункти незламності. У разі триваліших перебоїв електропостачання їх кількість збільшуватимуть.

У Чернігові та по області масштабні збої з водопостачанням

Після атаки знеструмленими залишилися й об’єкти КП "Чернігівводоканал". Комунальне підприємство повідомило, що, попри складну ситуацію, продовжує забезпечувати подачу води та стабільне відведення стоків у місті.

null
Карта колонок з водою у Чернігові. Фото: скриншот

За інформацією підприємства, вода наразі гарантовано подається на перші поверхи будинків, а на верхні — залежно від рельєфу місцевості. Загалом, в середньому, вода досягає до 4–5 поверху будинків. Для мешканців багатоповерхівок відкриті вуличні водопровідні колонки, мапу яких можна переглянути на сайті КП "Чернігівводоканал".

Також організовано підвезення води в райони Масани, Ремзавод і Шерстянка. Точні локації не публікуються з міркувань безпеки, але мешканці можуть отримати воду в знайомих пунктах роздачі.

КП закликало керівників ЖЕКів та ОСББ позначати місця розбору води у дворах, щоб городяни знали, де можна набрати воду, а також повідомляти про непрацюючі колонки чи випадки крадіжок ручок.

Нагадаємо, у Чернігові в ніч проти 21 жовтня почалися збої з водопостачанням. Мешканцям регіону радять запастися водою.

Чернігів Чернігівська область обстріли водопостачання критична інфраструктура відключення світла ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
