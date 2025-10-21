Видео
Чернигов пережил массированную атаку от РФ — назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 09:28
обновлено: 09:57
Чернигов без света после ночной атаки — водоканал работает на генераторах
Пожарные тушат пожар на Черниговщине. Фото: ГСЧС Черниговщины

В ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Черниговщина пережила массированную воздушную атаку 21 октября

За сутки силы ПВО и обороны зафиксировали 51 воздушную цель, среди которых было также и две баллистические ракеты.

"К сожалению, есть два попадания "шахедов": объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Наши энергетики работают над восстановлением", — предупредил Чаус.

По его словам, сейчас критическая инфраструктура переведена на генераторы, а в городе кое-где развернуты пункты несокрушимости. В случае более длительных перебоев электроснабжения их количество будут увеличивать.

В Чернигове и по области масштабные сбои с водоснабжением

После атаки обесточенными остались и объекты КП "Черниговводоканал". Коммунальное предприятие сообщило, что, несмотря на сложную ситуацию, продолжает обеспечивать подачу воды и стабильный отвод стоков в городе.

null
Карта колонок с водой в Чернигове. Фото: скриншот

По информации предприятия, вода пока гарантированно подается на первые этажи домов, а на верхние — в зависимости от рельефа местности. В общем, в среднем, вода достигает до 4-5 этажа домов. Для обитателей многоэтажек открыты уличные водопроводные колонки, карту которых можно посмотреть на сайте КП "Черниговводоканал".

Также организован подвоз воды в районы Масаны, Ремзавод и Шерстянка. Точные локации не публикуются из соображений безопасности, но жители могут получить воду в знакомых пунктах раздачи.

КП призвало руководителей ЖЭКов и ОСМД обозначать места разбора воды во дворах, чтобы горожане знали, где можно набрать воду, а также сообщать о неработающих колонках или случаях краж ручек.

Напомним, в Чернигове в ночь на 21 октября начались сбои с водоснабжением. Жителям региона советуют запастись водой.

