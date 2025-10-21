Чернигов без света после ночной атаки — водоканал работает на генераторах

Чернигов пережил массированную атаку от РФ — назвали последствия
В ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.
Об этом заявил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Черниговщина пережила массированную воздушную атаку 21 октября
За сутки силы ПВО и обороны зафиксировали 51 воздушную цель, среди которых было также и две баллистические ракеты.
"К сожалению, есть два попадания "шахедов": объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Наши энергетики работают над восстановлением", — предупредил Чаус.
По его словам, сейчас критическая инфраструктура переведена на генераторы, а в городе кое-где развернуты пункты несокрушимости. В случае более длительных перебоев электроснабжения их количество будут увеличивать.
В Чернигове и по области масштабные сбои с водоснабжением
После атаки обесточенными остались и объекты КП "Черниговводоканал". Коммунальное предприятие сообщило, что, несмотря на сложную ситуацию, продолжает обеспечивать подачу воды и стабильный отвод стоков в городе.
По информации предприятия, вода пока гарантированно подается на первые этажи домов, а на верхние — в зависимости от рельефа местности. В общем, в среднем, вода достигает до 4-5 этажа домов. Для обитателей многоэтажек открыты уличные водопроводные колонки, карту которых можно посмотреть на сайте КП "Черниговводоканал".
Также организован подвоз воды в районы Масаны, Ремзавод и Шерстянка. Точные локации не публикуются из соображений безопасности, но жители могут получить воду в знакомых пунктах раздачи.
КП призвало руководителей ЖЭКов и ОСМД обозначать места разбора воды во дворах, чтобы горожане знали, где можно набрать воду, а также сообщать о неработающих колонках или случаях краж ручек.
Напомним, в Чернигове в ночь на 21 октября начались сбои с водоснабжением. Жителям региона советуют запастись водой.
Читайте Новини.LIVE!