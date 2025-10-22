Відео
РФ атакувала Полтавщину — пошкоджено об’єкти нафтогазової галузі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:49
Оновлено: 08:48
Нічна атака на Полтавщину — пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості
Енергетики ремонтують енергооб'єкт. Фото ілюстративне: кадр з відео

У ніч на 22 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили кілька областей, зокрема Полтавщина, де зафіксовано пошкодження об’єктів нафтогазової галузі.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Читайте також:

Росія атакувала об'єкти нафтогазової промисловості

Зазначається, що у Миргородському районі через прямі влучання та падіння уламків було пошкоджено промислові об’єкти енергетичного сектору. На щастя, жертв і постраждалих немає.

null
Повідомлення Володимира Когута. Фото: скриншот

Голова ОВА закликав мешканців області залишатися в укриттях до повного відбою тривоги, адже загроза повторних атак зберігається.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що протягом усієї ночі ворог завдавав ударів по енергетичних об’єктах у різних регіонах держави.

 Вона наголосила, що фахівці розпочнуть оцінку пошкоджень і відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволять безпекові умови.

Нагадаємо, низка міністрів висловила свої побоювання через посилення атак Росії на енергосистему України, зокрема на газові об'єкти.

Кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де обговорювали захист енергетики та газової сфери.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
