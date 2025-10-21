Відео
Опалення під ударом — ексміністр енергетики про ризики блекаутів

Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:45
Оновлено: 20:50
Ризик блекауту в Україні — ексміністр енергетики про ризики відключення опалення
Колишній міністр енергетики Олексій Оржель. Фото: РБК-Україна

Колишній міністр енергетики Олексій Оржель попереджає про можливий дефіцит газу в Україні. Це може статися на початку нового року. 

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Ризик блекауту в Україні

За словами Оржеля, найбільші ризики можуть виникнути в січні–лютому, якщо окупанти продовжать удари по газовидобувній та теплопостачальній інфраструктурі.

"Якщо росіяни зруйнують джерела теплопостачання, українці можуть залишитися з холодними батареями", — зазначив Оржель.

Він пояснив, що ситуація з газом динамічна: якщо вдасться швидко відновлювати пошкоджені об’єкти теплопостачання або зменшаться проблеми з блекаутами, перерви в подачі тепла будуть меншими.

У такому випадку, за словами Оржеля, Україні доведеться закуповувати додатковий природний газ та шукати фінансові ресурси для забезпечення стабільного постачання на кінець січня — початок лютого.

Водночас він зазначив, що цього року завдяки теплому березню вдалося уникнути серйозних проблем із газом.

Раніше ми писали, що в Україні й досі значна частина населення опалює свої оселі дровами, коли настають холодні місяці. Для цього найчастіше використовують три основні види деревини: тверду листяну, хвойну та м’яку листяну.

Також ми розповідали, що в Україні продовжують діяти програми підтримки для тих, хто опалює свої оселі твердим паливом. У 2025 році громадяни, які відповідають встановленим критеріям, можуть розраховувати на отримання субсидії, пільги або фінансової допомоги.

опалювальний сезон зима газ енергетика блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
