Ризик блекауту в Україні — ексміністр енергетики про ризики відключення опалення

Колишній міністр енергетики Олексій Оржель. Фото: РБК-Україна

Колишній міністр енергетики Олексій Оржель попереджає про можливий дефіцит газу в Україні. Це може статися на початку нового року.

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ризик блекауту в Україні

За словами Оржеля, найбільші ризики можуть виникнути в січні–лютому, якщо окупанти продовжать удари по газовидобувній та теплопостачальній інфраструктурі.

"Якщо росіяни зруйнують джерела теплопостачання, українці можуть залишитися з холодними батареями", — зазначив Оржель.

Він пояснив, що ситуація з газом динамічна: якщо вдасться швидко відновлювати пошкоджені об’єкти теплопостачання або зменшаться проблеми з блекаутами, перерви в подачі тепла будуть меншими.

У такому випадку, за словами Оржеля, Україні доведеться закуповувати додатковий природний газ та шукати фінансові ресурси для забезпечення стабільного постачання на кінець січня — початок лютого.

Водночас він зазначив, що цього року завдяки теплому березню вдалося уникнути серйозних проблем із газом.

