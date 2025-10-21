Видео
Видео

Отопление под ударом — экс-министр энергетики о рисках блэкаутов

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:45
обновлено: 20:50
Риск блэкаута в Украине - экс-министр энергетики о рисках отключения отопления
Бывший министр энергетики Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина

Бывший министр энергетики Алексей Оржель предупреждает о возможном дефиците газа в Украине. Это может произойти в начале нового года.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Риск блэкаута в Украине

По словам Оржеля, наибольшие риски могут возникнуть в январе-феврале, если оккупанты продолжат удары по газодобывающей и теплоснабжающей инфраструктуре.

"Если россияне разрушат источники теплоснабжения, украинцы могут остаться с холодными батареями", — отметил Оржель.

Он пояснил, что ситуация с газом — динамическая: если удастся быстро восстанавливать поврежденные объекты теплоснабжения или уменьшатся проблемы с блэкаутами, перерывы в подаче тепла будут меньше.

В таком случае, по словам Оржеля, Украине придется закупать дополнительный природный газ и искать финансовые ресурсы для обеспечения стабильных поставок на конец января — начало февраля.

В то же время он отметил, что в этом году благодаря теплому марту удалось избежать серьезных проблем с газом.

Ранее мы писали, что в Украине до сих пор значительная часть населения отапливает свои дома дровами, когда наступают холодные месяцы. Для этого чаще всего используют три основных вида древесины: твердую лиственную, хвойную и мягкую лиственную.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжают действовать программы поддержки для тех, кто отапливает свои дома твердым топливом. В 2025 году граждане, которые соответствуют установленным критериям, могут рассчитывать на получение субсидии, льготы или финансовой помощи.

отопительный сезон зима газ энергетика блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
