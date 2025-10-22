Ночная атака на Полтавщину — повреждены объекты нефтегазовой промышленности

Энергетики ремонтируют энергообъект. Фото иллюстративное: кадр из видео

В ночь на 22 октября враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали несколько областей, в частности Полтавщина, где зафиксировано повреждение объектов нефтегазовой отрасли.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала объекты нефтегазовой промышленности

Отмечается, что в Миргородском районе из-за прямых попаданий и падения обломков были повреждены промышленные объекты энергетического сектора. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сообщение Владимира Когута. Фото: скриншот

Председатель ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до полного отбоя тревоги, ведь угроза повторных атак сохраняется.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что в течение всей ночи враг наносил удары по энергетическим объектам в разных регионах государства.

Она отметила, что специалисты начнут оценку повреждений и восстановительные работы сразу после того, как это позволят условия безопасности.

Напомним, ряд министров выразил свои опасения из-за усиления атак России на энергосистему Украины, в частности на газовые объекты.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где обсуждали защиту энергетики и газовой сферы.