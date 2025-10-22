Укрэнерго сообщило о состоянии энергосистемы после массированной атаки 22 октября

Энергетик работает на объекте. Фото: ДТЭК

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что после массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме, проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом Укрэнерго сообщило на Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Где сейчас сложная ситуация с энергоснабжением 22 октября

По данным компании, самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где поврежденное врагом оборудование вызвало значительные перебои с электроснабжением. Также атаки зафиксированы в других областях, где потребители частично обесточены.

Укрэнерго отметило, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу и стабилизировать систему.

Будут ли массовые отключения света

В то же время из-за последствий обстрелов и высокой нагрузки на энергосеть сегодня, 22 октября, с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий во всех регионах.

Укрэнерго призывает граждан рационально потреблять электроэнергию и временно ограничить использование мощных приборов, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Напомним, в Полтавской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии.

Кроме того, в Полтавской области в результате попадания пострадали объекты нефтегазовой инфраструктуры.