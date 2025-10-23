Зустріч Зеленського і прем'єра Чехії — поговорили про удари по світлу

Петр Фіала і Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Український лідер розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Зустріч Зеленського з прем'єром Чехії

Під час розмови Зеленський розповів Фіалі про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. За його словами, Чехія вже допомагає нам у цьому питанні відновлення, і сторони поговорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей.

"Говорили й про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи стосовно посилення захисту українського неба. Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону", — поділився президент.

Він подякував чеському народові та прем'єр-міністру за тепло, солідарність і всю допомогу, яку Україна відчуває щодня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що Росія намагається перетворити холод на зброю. Росія хоче, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті.

Так, 23 жовтня у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень світла. Українська енергосистема зазнала масштабних пошкоджень внаслідок обстрілів РФ.