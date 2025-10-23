Видео
Макрон сделал сообщение на украинском после встречи с Зеленским

Дата публикации 23 октября 2025 23:58
обновлено: 00:18
Макрон написал об итогах встречи с Зеленским на украинском языке
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Facebook Эмманюэля Макрона

В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого французский лидер сделал сообщение на украинском языке.

Об этом стало известно из его Facebook.

Макрон сделал сообщение на украинском после встречи с Зеленским - фото 1
Пост Макрона. Фото: скриншот

Макрон об итогах встречи с Зеленским

Макрон отметил непоколебимую поддержку Украины в стремлении к справедливому и длительному миру. В своем обращении он отметил, что Франция действует бок о бок с европейскими партнерами и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, чтобы помочь Украине в поиске мирного решения конфликта.

Макрон подчеркнул, что из-за отказа России от немедленного и безоговорочного прекращения огня усиливается давление на Москву. В связи с этим он приветствовал принятие новых санкций США и санкций, согласованных сегодня Европейским Союзом.

"Мир необходим", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.

До этого украинский лидер провел встречу с премьером Чехии Петром Фиалой.

Владимир Зеленский Франция переговоры Эммануэль Макрон украинский язык
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
