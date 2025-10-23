Макрон написав про підсумки зустрічі із Зеленським українською мовою

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Facebook Емманюеля Макрона

У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Після цього французький лідер зробив допис українською мовою.

Про це стало відомо з його Facebook.

Пост Макрона. Фото: скриншот

Макрон про підсумки зустрічі із Зеленським

Макрон наголосив на непохитній підтримці України у прагненні до справедливого та тривалого миру. У своєму зверненні він зазначив, що Франція діє пліч-о-пліч із європейськими партнерами та у тісній співпраці зі Сполученими Штатами, щоб допомогти Україні у пошуку мирного вирішення конфлікту.

Макрон підкреслив, що через відмову Росії від негайного та беззастережного припинення вогню посилюється тиск на Москву. Внаслідок цього він привітав ухвалення нових санкцій США та санкцій, узгоджених сьогодні Європейським Союзом.

"Мир є необхідним", — наголосив президент Франції.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, сторони обговорили посилення протиповітряної оборони.

До цього український лідер провів зустріч з премʼєром Чехії Петром Фіалою.