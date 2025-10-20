Зеленский поговорил с Макроном — на что обратили внимание

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили, как можно принудить Россию к миру.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 20 октября.

Разговор Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное — полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию.

"Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина приблизилась к реальной возможности завершения войны с Россией. По его словам, в международных переговорах сейчас формируется мощный политический запрос на прекращение боевых действий.

Также президент объяснил, почему Украина против мирной встречи в Венгрии. Он не считает Будапешт подходящим местом для такого мероприятия.