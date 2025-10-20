Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский в разговоре с Макроном назвал ключ к принуждению России

Зеленский в разговоре с Макроном назвал ключ к принуждению России

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 11:25
обновлено: 11:51
Зеленский поговорил с Макроном — на что обратили внимание
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили, как можно принудить Россию к миру.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 20 октября.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное — полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию.

"Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина приблизилась к реальной возможности завершения войны с Россией. По его словам, в международных переговорах сейчас формируется мощный политический запрос на прекращение боевых действий.

Также президент объяснил, почему Украина против мирной встречи в Венгрии. Он не считает Будапешт подходящим местом для такого мероприятия.

Владимир Зеленский санкции против России переговоры Эммануэль Макрон война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации