Зеленський поговорив з Макроном — на що звернули увагу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили, як можна примусити Росію до миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 20 жовтня.

Розмова Зеленського і Макрона

Зеленський розповів, що говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне — повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію.

"Тиск на того, хто почав війну, — це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна наблизилась до реальної можливості завершення війни з Росією. За його словами, у міжнародних перемовинах зараз формується потужний політичний запит на припинення бойових дій.

Також президент пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині. Він не вважає Будапешт відповідним місцем для такого заходу.