Зеленський поговорив з Макроном — на що звернули увагу

Зеленський у розмові з Макроном назвав ключ до примусу Росії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили, як можна примусити Росію до миру.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 20 жовтня.
Розмова Зеленського і Макрона
Зеленський розповів, що говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне — повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію.
"Тиск на того, хто почав війну, — це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна наблизилась до реальної можливості завершення війни з Росією. За його словами, у міжнародних перемовинах зараз формується потужний політичний запит на припинення бойових дій.
Також президент пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині. Він не вважає Будапешт відповідним місцем для такого заходу.
