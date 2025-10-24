Франція передасть Україні нові літаки Mirage 2000 і ракети Aster

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Франція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Париж передасть додаткові літаки Mirage 2000 та ракети Aster для зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це Емманюель Макрон заявив під час засідання "Коаліції охочих" у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Франція передасть Україні додаткові літаки та ракети

Сьогодні, 24 жовтня, під час засідання "Коаліції охочих" Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція поставить Україні додаткові літаки Mirage 2000 і ракети Aster.

Крім того, французький лідер наголосив, що дуже важливо продовжувати підтримку України та чинити тиск на Росію.

"Найближчими днями ми доставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові "Міражі", — сказав Макрон.

Як відомо, ракети Aster 15 та 30 працюють із франко-італійською системою ППО SAMP/T, кількість яких в Україні засекречена.

Що стосується літаків Mirage 2000 — на даному етапі Франція поставила Україні три із шести обіцяних.

Нагадаємо, що після нещодавньої зустрічі із Зеленським французький лідер зробив допис українською мовою.

Раніше ми інформували, що під час телефонної розмови Зеленський та Макрон обговорили те, як можна примусити Росію до миру.