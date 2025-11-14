Відео
Головна Новини дня Париж прийме Зеленського для розмови про безпекові гарантії

Париж прийме Зеленського для розмови про безпекові гарантії

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:37
Оновлено: 14:37
Макрон і Зеленський проведуть переговори у Парижі — відома дата
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон. Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 17 листопада, проведе у Парижі переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн почнуть черговий етап роботи над формуванням безпекових гарантій для України та буде присвячена розширенню співпраці між державами в енергетичній та оборонно-економічній площинах.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Читайте також:

Зеленський полетить в Париж наступного тижня

У Франції наголошують, що візит українського Глави держави має підкреслити непохитну позицію Парижа щодо підтримки України. Також він покликаний активізувати діалог, який триває у межах розроблення довгострокових механізмів безпеки.

Поряд із цим сторони обговорять двосторонні проєкти у сферах енергетики, оборонної взаємодії та економічного розвитку. Зауважується, що для Зеленського це буде дев’ята поїздка до Франції з моменту початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський переговорив телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у п'ятницю, 14 листопада.

Також раніше,13 листопада, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався із генералом ЗС Франції щодо оборонної співпраці та поточної ситуації на фронті. 

Зазначимо, що у жовтні Еммануель Макрон анонсував передачу літаків та ракет Збройним силам України.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
