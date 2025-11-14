Посольство Азербайджану в Києві пошкодила РФ — реакція Алієва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 14 листопада провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили удар по посольству Азербайджану у Києві.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Розмова Зеленського з Алієвим

Зеленський розповів, що цієї ночі сотні дронів та ракет росіяни застосували проти українців. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження, зокрема й посольство Азербайджану в Києві. Про це президент поговорив з Алієвим і він засудив цей удар. Крім того, азербайджанський лідер наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов'язані з Азербайджаном.

"Також ми говорили про наші двосторонні відносини, про розвиток партнерства. Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!" — сказав глава держави.

Нагадаємо, під час атаки 14 листопад РФ пошкодила будівлю Посольства Азербайджану в Києві ракетою "Іскандер". Зеленський наголосив, що атака мала цілеспрямований характер і була спланована.

Загалом окупанти випустили по Україні понад 400 повітряних цілей. Основний удар був спрямований на Київ, там загинули шестеро людей.