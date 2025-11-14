Посольство Азербайджана в Киеве повредила РФ — реакция Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили удар по посольству Азербайджана в Киеве.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Разговор Зеленского с Алиевым

Зеленский рассказал, что этой ночью сотни дронов и ракет россияне применили против украинцев. В результате атаки есть разрушения и повреждения, в том числе и посольство Азербайджана в Киеве. Об этом президент поговорил с Алиевым и он осудил этот удар. Кроме того, азербайджанский лидер подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном.

"Также мы говорили о наших двусторонних отношениях, о развитии партнерства. Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо!" — сказал глава государства.

Напомним, во время атаки 14 ноября РФ повредила здание Посольства Азербайджана в Киеве ракетой "Искандер". Зеленский отметил, что атака имела целенаправленный характер и была спланирована.

В общем оккупанты выпустили по Украине более 400 воздушных целей. Основной удар был направлен на Киев, там погибли шесть человек.