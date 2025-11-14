Очередной удар РФ по Украине - Зеленский рассказал детали

Спасатели развернули мобильный пункт на месте обстрела. Фото: Новости.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил о масштабной ночной атаке России - во время обстрелов враг применил более 430 дронов и 18 ракет. Один из российских снарядов повредил здание Посольства Азербайджана в Киеве, а среди десятков раненых - дети и беременная женщина, четыре человека погибли.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 14 ноября.

Масштабная атака РФ: Зеленский сообщил детали

Глава государства рассказал, что в ночь на 14 ноября российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по украинским городам, главным образом по Киеву и Киевской области. Среди последствий - разрушены десятки многоэтажек и повреждено Посольство Азербайджана. Президент подчеркнул, что атака имела целенаправленный характер и была спланирована, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению.

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул Зеленский.

Во время ночной атаки Россия выпустила около 430 дронов и 18 ракет различных типов, среди которых были баллистические и аэробаллистические. Главными направлениями обстрелов стали Киев, Киевская, Харьковская и Одесская области. По предварительным данным, на Сумщине российские войска применили ракету "Циркон".

Министр внутренних дел Игорь Клименко уже доложил о ходе спасательных работ на местах трагедий. Командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко отчитался о результатах работы ПВО - президент поблагодарил украинских воинов за профессионализм и слаженные действия.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже отвечает на эти обстрелы "дальнобойной силой", но для эффективной защиты нужна большая международная поддержка. Он призвал США и страны Европы усилить помощь Украине, в частности системами противовоздушной обороны и ракетами-перехватчиками. Президент поблагодарил спасателей и военных за оперативную работу и подчеркнул, что мир должен останавливать российские атаки санкционными механизмами.

Напомним, что в ночь на 14 ноября российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Киевской области.



Ранее мы также информировали, что в ночь на 14 ноября российские войска снова атаковали Одесскую область, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив одного человека.