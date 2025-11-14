Черговий удар РФ по Україні — Зеленський розповів деталі

Рятівники розгорнули мобільний пункт на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну нічну атаку Росії, під час якої ворог застосував понад 430 дронів і 18 ракет. Один із російських снарядів пошкодив будівлю Посольства Азербайджану в Києві, а серед десятків поранених — діти та вагітна жінка, четверо людей загинули.

