Черговий удар РФ по Україні — Зеленський розповів деталі

Іскандер пошкодив посольство — Зеленський назвав наслідки атаки
Дата публікації: 14 листопада 2025 09:17
Оновлено: 09:46
Рятівники розгорнули мобільний пункт на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Президент Володимир Зеленський повідомив про масштабну нічну атаку Росії, під час якої ворог застосував понад 430 дронів і 18 ракет. Один із російських снарядів пошкодив будівлю Посольства Азербайджану в Києві, а серед десятків поранених — діти та вагітна жінка, четверо людей загинули.
