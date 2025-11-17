Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получит 100 истребителей Rafale, — Зеленский

Украина получит 100 истребителей Rafale, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 12:37
обновлено: 13:10
Украина получит 100 истребителей Rafale от Франции
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина получит 100 истребителей Rafale в рамках заключенного стратегического соглашения с Францией. Кроме того, договоренности предусматривают дополнительные системы ПВО и беспилотники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж 17 ноября, передает TF1-LCI.

Реклама
Читайте также:

Передача Украине самолетов Rafale

Франция и Украина заключили соглашение, которое предусматривает приобретение украинской армией 100 многоцелевых боевых самолетов Rafale.

Эти самолеты должны стать ключевым элементом модернизации украинских Воздушных сил и усилить обороноспособность страны в войне с Россией.

Что известно об истребителях Rafale

Истребители Rafale являются одними из самых современных самолетов французских Воздушных сил и входят в число самых технологичных в мире. Это многоцелевые истребители четвертого поколения, способные выполнять широкий спектр боевых задач.

Rafale может уничтожать воздушные цели, в том числе ракеты и дроны, а также эффективно работать по наземным и морским объектам, в том числе на передовой. Самолет способен находиться в воздухе до четырех часов без дозаправки.

Его ударные возможности позволяют поражать цели на дистанции более 500 км — в зависимости от типа вооружения. На Rafale могут применяться ракеты SCALP и Storm Shadow, которые уже есть на вооружении Украины.

Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

А также стало известно, какую помощь для Украины предусматривает "историческое соглашение" с Францией.

Владимир Зеленский Франция Украина самолеты истребитель
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации