Украина получит 100 истребителей Rafale от Франции

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина получит 100 истребителей Rafale в рамках заключенного стратегического соглашения с Францией. Кроме того, договоренности предусматривают дополнительные системы ПВО и беспилотники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж 17 ноября, передает TF1-LCI.

Передача Украине самолетов Rafale

Франция и Украина заключили соглашение, которое предусматривает приобретение украинской армией 100 многоцелевых боевых самолетов Rafale.

Эти самолеты должны стать ключевым элементом модернизации украинских Воздушных сил и усилить обороноспособность страны в войне с Россией.

Что известно об истребителях Rafale

Истребители Rafale являются одними из самых современных самолетов французских Воздушных сил и входят в число самых технологичных в мире. Это многоцелевые истребители четвертого поколения, способные выполнять широкий спектр боевых задач.

Rafale может уничтожать воздушные цели, в том числе ракеты и дроны, а также эффективно работать по наземным и морским объектам, в том числе на передовой. Самолет способен находиться в воздухе до четырех часов без дозаправки.

Его ударные возможности позволяют поражать цели на дистанции более 500 км — в зависимости от типа вооружения. На Rafale могут применяться ракеты SCALP и Storm Shadow, которые уже есть на вооружении Украины.

Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

А также стало известно, какую помощь для Украины предусматривает "историческое соглашение" с Францией.