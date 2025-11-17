Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Боевые самолеты и ПВО — что включает договор Украины с Францией

Боевые самолеты и ПВО — что включает договор Украины с Францией

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 12:31
обновлено: 13:09
Зеленский и Макрон подписали соглашение — Украина получит Rafale
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном историческое оборонное соглашение, открывающее путь к передаче Украине самолетов Rafale и систем ПВО SAMP/T. Этот шаг укрепит украинскую противовоздушную оборону накануне зимних обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказала журналистка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает новое оборонное соглашение

Согласно информации, достигнутая договоренность охватывает передачу Украине современных истребителей Rafale и зенитных систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot. Это станет существенным усилением украинского неба, особенно в контексте роста ракетно-дронных атак России. Соглашение также включает совместные программы технического обслуживания и подготовки украинских специалистов.

"Передача Rafale и SAMP/T укрепит нашу ПВО перед зимним периодом, когда Россия наращивает ракетно-дронные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Это историческое решение для безопасности нашего государства", — рассказала Остаповец.

Сейчас стороны согласовывают детали поставок и количество истребителей, которые поступят в первую очередь. Французская сторона рассматривает возможность передать самолеты из стратегических запасов, чтобы ускорить поставки. По данным французских источников, с момента принятия решения до фактической передачи истребителей Rafale обычно проходит до трех лет из-за производственных циклов, хотя сейчас Франция существенно ускорила темпы их выпуска.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом.

Ранее мы также информировали, что в Париже Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали стратегическое соглашение, предусматривающее новый уровень сотрудничества в сфере безопасности и усиления обороны Украины.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон ППО самолеты истребитель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации