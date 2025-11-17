Зеленский и Макрон подписали соглашение — Украина получит Rafale

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном историческое оборонное соглашение, открывающее путь к передаче Украине самолетов Rafale и систем ПВО SAMP/T. Этот шаг укрепит украинскую противовоздушную оборону накануне зимних обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказала журналистка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 ноября.

Что предусматривает новое оборонное соглашение

Согласно информации, достигнутая договоренность охватывает передачу Украине современных истребителей Rafale и зенитных систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot. Это станет существенным усилением украинского неба, особенно в контексте роста ракетно-дронных атак России. Соглашение также включает совместные программы технического обслуживания и подготовки украинских специалистов.

"Передача Rafale и SAMP/T укрепит нашу ПВО перед зимним периодом, когда Россия наращивает ракетно-дронные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Это историческое решение для безопасности нашего государства", — рассказала Остаповец.

Сейчас стороны согласовывают детали поставок и количество истребителей, которые поступят в первую очередь. Французская сторона рассматривает возможность передать самолеты из стратегических запасов, чтобы ускорить поставки. По данным французских источников, с момента принятия решения до фактической передачи истребителей Rafale обычно проходит до трех лет из-за производственных циклов, хотя сейчас Франция существенно ускорила темпы их выпуска.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом.

Ранее мы также информировали, что в Париже Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали стратегическое соглашение, предусматривающее новый уровень сотрудничества в сфере безопасности и усиления обороны Украины.