Зеленський і Макрон підписали угоду — Україна отримає Rafale

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський підписав із президентом Франції Еммануелем Макроном історичну оборонну угоду, що відкриває шлях до передачі Україні літаків Rafale та систем ППО SAMP/T. Цей крок зміцнить українську протиповітряну оборону напередодні зимових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це розповіла журналістка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 листопада.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає нова оборонна угода

Згідно з інформацією, досягнута домовленість охоплює передачу Україні сучасних винищувачів Rafale та зенітних систем SAMP/T, здатних збивати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot. Це стане суттєвим посиленням українського неба, особливо в контексті зростання ракетно-дронових атак Росії. Угода також включає спільні програми технічного обслуговування та підготовки українських фахівців.

"Передача Rafale та SAMP/T зміцнить нашу ППО перед зимовим періодом, коли Росія нарощує ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України. Це історичне рішення для безпеки нашої держави", — розповіла Остаповець.

Наразі сторони узгоджують деталі поставок і кількість винищувачів, що надійдуть у першу чергу. Французька сторона розглядає можливість передати літаки зі стратегічних запасів, аби пришвидшити постачання. За даними французьких джерел, від моменту ухвалення рішення до фактичної передачі винищувачів Rafale зазвичай минає до трьох років через виробничі цикли, хоча зараз Франція суттєво прискорила темпи їхнього випуску.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Франції з офіційним візитом.

Раніше ми також інформували, що у Парижі Володимир Зеленський і Емманюель Макрон підписали стратегічну угоду, що передбачає новий рівень співпраці у сфері безпеки та посилення оборони України.