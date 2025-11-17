"Коаліція рішучих" перейде до нового етапу щодо розгортання сил в Україні — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що до Різдва "Коаліція рішучих", яка працює над гарантіями безпеки для України, перейде на новий етап розгортання сил. За його словами, союзники вже узгодили план дій і готуються до наступної фази.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 17 листопада.

Макрон про новий етап щодо розгортання сил в Україні

Французький лідер розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції й Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів. За його даними, у ньому працюють 60 інтеграторів планування, які координують внески країн-учасниць.

"Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в межах "Коаліції охочих". Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили", — сказав Макрон.

Головним завданням коаліції є підготовка до розгортання сил, що гарантуватимуть безпеку на визначеній відстані від лінії фронту після перемир’я. Мовиться також про підтримку відновлення та регенерації Збройних сил України, аби не допустити нової агресії з боку Росії.

"Ми готові, все йде за планом, а на Різдво ми плануємо перейти на новий етап роботи розгортання", — наголосив Макрон.

Водночас він додав, що підтримка Франції не обмежується військовою сферою: підписані під час візиту угоди та участь у коаліції формують довгострокові механізми супроводу України на шляху до зміцнення безпеки та стійкості.

Нагадаємо, що Велика Британія та Франція очолили ініціативу з підтримки миру в Україні, створивши "Коаліцію рішучих".

Раніше ми інформували, що 17 листопада Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали угоду, що передбачає посилення української обороноздатності.

Також 17 листопада стало відомо, що Франція передасть Україні модернізовані системи протиповітряної оборони SAMP/T.