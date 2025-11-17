"Коалиция решительных" перейдет к новому этапу по развертыванию сил в Украине — Макрон

Видео
Видео

Главная Новости дня Макрон анонсировал новый этап по развертыванию сил в Украине

Макрон анонсировал новый этап по развертыванию сил в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 16:58
обновлено: 17:14
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что к Рождеству "Коалиция решительных", которая работает над гарантиями безопасности для Украины, перейдет на новый этап развертывания сил. По его словам, союзники уже согласовали план действий и готовятся к следующей фазе.

Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 17 ноября.

Макрон о новом этапе по развертыванию сил в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что многонациональная коалиция, которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил. Речь идет о "Коалиции решительных".

Французский лидер рассказал, что штаб коалиции для поддержки Украины, который расположен недалеко от Парижа и находится под командованием Франции и Великобритании, уже полноценно функционирует в течение нескольких недель. По его данным, в нем работают 60 интеграторов планирования, которые координируют взносы стран-участниц.

"Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках "Коалиции желающих". Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные вклады в работу коалиции по силе", — сказал Макрон.

Главной задачей коалиции является подготовка к развертыванию сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии фронта после перемирия. Говорится также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы не допустить новой агрессии со стороны России.

"Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап работы развертывания", — подчеркнул Макрон.

В то же время он добавил, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.

Напомним, что Великобритания и Франция возглавили инициативу по поддержке мира в Украине, создав "Коалицию решительных".

Ранее мы информировали, что 17 ноября Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали соглашение, предусматривающее усиление украинской обороноспособности.

Также 17 ноября стало известно, что Франция передаст Украине модернизированные системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Франция Эммануэль Макрон военная помощь Украина война в Украине Коалиция Решительных
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
