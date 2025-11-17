Видео
Главная Новости дня Макрон ответил, без чего не будет прочного мира в Украине

Макрон ответил, без чего не будет прочного мира в Украине

Дата публикации 17 ноября 2025 17:45
обновлено: 17:56
Макрон ответил, без чего невозможен устойчивый мир в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что настоящий и длительный мир в Украине невозможен без сильной армии. По его словам, только мощные военные возможности Украины способны сдержать Россию от повторения агрессии.

Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 17 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Макрон об устойчивом мире в Украине и ВСУ

Французский лидер Эмманюэль Макрон сказал, без чего, по его мнению, не будет длительного и устойчивого мира в Украине. Президент считает, что прочный мир невозможен без сильной украинской армии.

"Не будет прочного и длительного мира, который можно было бы принять, если не будет сильной украинской армии и миротворческих сил, потому что мы руководствуемся тем, что произошло в феврале 2022 года, или тем, что произошло в 2014 году.

Если Украина не будет сильной и надежной, Россия нарушит обязательства, которые взяла на себя. Поэтому мы все это делаем", — заявил Макрон.

Ранее Макрон спрогнозировал, к какому году может закончиться полномасштабная война в Украине.

Также французский лидер рассказал подробности относительно оборонного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, Макрон заявил, что уже до конца этого года "Коалиция решительных" перейдет на новый этап развертывания сил в Украине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
