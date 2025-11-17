Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Макрон відповів, без чого не буде міцного миру в Україні

Макрон відповів, без чого не буде міцного миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:45
Оновлено: 17:56
Макрон відповів, без чого неможливий сталий мир в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що справжній і тривалий мир в Україні неможливий без сильної армії. За його словами, лише потужні військові спроможності України здатні стримати Росію від повторення агресії.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 17 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Макрон про сталий мир в Україні та ЗСУ

Французький лідер Емманюель Макрон сказав, без чого, на його думку, не буде тривалого та сталого миру в Україні. Президент вважає, що міцний мир неможливий без сильної української армії.

"Не буде міцного і тривалого миру, який можна було б прийняти, якщо не буде сильної української армії та миротворчих сил, тому що ми керуємося тим, що сталося в лютому 2022 року, або тим, що сталося у 2014 році.

Якщо Україна не буде сильною та надійною, Росія порушить зобов'язання, які взяла на себе. Тому ми все це робимо", — заявив Макрон.

Раніше Макрон спрогнозував, до якого року може закінчитися повномасштабна війна в Україні.

Також французький лідер розповів подробиці щодо оборонної співпраці з Україною.

Крім того, Макрон заявив, що вже до кінця цього року "Коаліція рішучих" перейде на новий етап розгортання сил в Україні.

ЗСУ Емманюель Макрон армія перемир'я війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації