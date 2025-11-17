Макрон відповів, без чого неможливий сталий мир в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що справжній і тривалий мир в Україні неможливий без сильної армії. За його словами, лише потужні військові спроможності України здатні стримати Росію від повторення агресії.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 17 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Макрон про сталий мир в Україні та ЗСУ

Французький лідер Емманюель Макрон сказав, без чого, на його думку, не буде тривалого та сталого миру в Україні. Президент вважає, що міцний мир неможливий без сильної української армії.

"Не буде міцного і тривалого миру, який можна було б прийняти, якщо не буде сильної української армії та миротворчих сил, тому що ми керуємося тим, що сталося в лютому 2022 року, або тим, що сталося у 2014 році.

Якщо Україна не буде сильною та надійною, Росія порушить зобов'язання, які взяла на себе. Тому ми все це робимо", — заявив Макрон.

Раніше Макрон спрогнозував, до якого року може закінчитися повномасштабна війна в Україні.

Також французький лідер розповів подробиці щодо оборонної співпраці з Україною.

Крім того, Макрон заявив, що вже до кінця цього року "Коаліція рішучих" перейде на новий етап розгортання сил в Україні.