Головна Новини дня Макрон розкрив деталі оборонної співпраці з Україною

Макрон розкрив деталі оборонної співпраці з Україною

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:19
Оновлено: 17:34
Україна і Франція створюють спільне виробництво зброї — Макрон
Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Франція та Україна переходять до нового етапу оборонної співпраці. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив: Париж допоможе Києву створити спільне виробництво зброї, включно з розробкою сучасних безпілотників.

Про це французький лідер заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Франція допоможе Україні розвивати власний оборонний сектор

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про старт спільних українсько-французьких оборонних проєктів. За його словами, головний акцент робитиметься на створенні та виробництві безпілотників, необхідних для посилення захисту України. 

"Ми будемо спільно розробляти та проєктувати виробництво зброї в Україні, особливо у сфері дронів. Ми проведемо спеціальну дискусію на цю тему, яка є ключовою для захисту українців та для майбутнього", —  зазначив Макрон.

Нагадаємо, що Макрон анонсував перехід "Коаліції рішучих" до нового етапу співпраці з Україною вже до Різдва, наголосивши на готовності союзників до практичної реалізації спільного плану дій.

Раніше ми також інформували, що Зеленський заявив про неможливість оприлюднення всіх деталей оборонної угоди з Францією, яку сьогодні підписали в Парижі.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
