Україна
Зеленський пояснив, чому не розкриває деталі угоди з Францією

Зеленський пояснив, чому не розкриває деталі угоди з Францією

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 16:50
Оновлено: 17:10
Чому не можна розкривати деталі угоди з Францією - відповідь Зеленського
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розкриватиме повних деталей оборонної угоди з Францією. Він пояснив, що це може становити загрозу як для України, так і для її партнерів.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у Парижі у понеділок, 17 листопада. 

Читайте також:

Зеленський про угоду з Францією

За словами президента, оприлюднення чутливої інформації про обсяги допомоги чи конкретні види озброєнь може бути використане ворогом.

Глава держави наголосив, що деякі дані можна розкривати лише після того, як відповідне озброєння вже працює на полі бою. Зеленський підкреслив, що Україна не має наміру допомагати ворогу розуміти масштаби отриманих пакетів підтримки.

"Перераховувати не будемо, ми не готуємо ворогів, щоб вони розуміли об’єми пакетів, якими нас підтримують ті чи інші держави", — пояснив президент.

Він додав, що певні узагальнені відомості про ракети чи інші засоби оборони все ж можуть бути озвучені, але лише в межах дозволеного.

Також Зеленський зауважив, що розголошення інформації про логістику постачань є особливо небезпечним, адже це може створити додаткові ризики для ударів по критично важливих маршрутах.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон уклали важливу оборонну декларацію, яка формує якісно новий рівень партнерства між Києвом і Парижем

А до цього лідери уклали знакову оборонну угоду, що відкриває Україні шлях до отримання французьких винищувачів Rafale і зенітних комплексів SAMP/T.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
