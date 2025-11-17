Почему нельзя раскрывать детали соглашения с Францией - ответ Зеленского

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет раскрывать полных деталей оборонного соглашения с Францией. Он пояснил, что это может представлять угрозу как для Украины, так и для ее партнеров.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в Париже в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Зеленский о соглашении с Францией

По словам Президента, обнародование чувствительной информации об объемах помощи или конкретных видах вооружений может быть использовано врагом.

Глава государства подчеркнул, что некоторые данные можно раскрывать только после того, как соответствующее вооружение уже работает на поле боя. Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена помогать врагу понимать масштабы полученных пакетов поддержки.

"Перечислять не будем, мы не готовим врагов, чтобы они понимали объемы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные государства", — пояснил президент.

Он добавил, что определенные обобщенные сведения о ракетах или других средствах обороны все же могут быть озвучены, но только в пределах дозволенного.

Также Зеленский отметил, что разглашение информации о логистике поставок является особенно опасным, ведь это может создать дополнительные риски для ударов по критически важным маршрутам.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон заключили важную оборонную декларацию, которая формирует качественно новый уровень партнерства между Киевом и Парижем.

А до этого лидеры заключили знаковое оборонное соглашение, открывающее Украине путь к получению французских истребителей Rafale и зенитных комплексов SAMP/T.