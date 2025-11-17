Украина и Франция создают совместное производство оружия - Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Франция и Украина переходят к новому этапу оборонного сотрудничества. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул: Париж поможет Киеву создать совместное производство оружия, включая разработку современных беспилотников.

Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 17 ноября.

Франция поможет Украине развивать собственный оборонный сектор

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о старте совместных украинско-французских оборонных проектов. По его словам, главный акцент будет на создании и производстве беспилотников, необходимых для усиления защиты Украины.

"Мы будем совместно разрабатывать и проектировать производство оружия в Украине, особенно в сфере дронов. Мы проведем специальную дискуссию на эту тему, которая является ключевой для защиты украинцев и для будущего", — отметил Макрон.

Напомним, что Эмманюэль Макрон анонсировал переход "Коалиции решительных" к новому этапу сотрудничества с Украиной уже к Рождеству, отметив готовность союзников к практической реализации совместного плана действий.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил о невозможности обнародования всех деталей оборонного соглашения с Францией, которое сегодня было подписано в Париже.