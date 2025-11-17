Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон раскрыл детали оборонного сотрудничества с Украиной

Макрон раскрыл детали оборонного сотрудничества с Украиной

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 17:19
обновлено: 17:34
Украина и Франция создают совместное производство оружия - Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Франция и Украина переходят к новому этапу оборонного сотрудничества. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул: Париж поможет Киеву создать совместное производство оружия, включая разработку современных беспилотников.

Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Франция поможет Украине развивать собственный оборонный сектор

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о старте совместных украинско-французских оборонных проектов. По его словам, главный акцент будет на создании и производстве беспилотников, необходимых для усиления защиты Украины.

"Мы будем совместно разрабатывать и проектировать производство оружия в Украине, особенно в сфере дронов. Мы проведем специальную дискуссию на эту тему, которая является ключевой для защиты украинцев и для будущего", — отметил Макрон.

Напомним, что Эмманюэль Макрон анонсировал переход "Коалиции решительных" к новому этапу сотрудничества с Украиной уже к Рождеству, отметив готовность союзников к практической реализации совместного плана действий.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил о невозможности обнародования всех деталей оборонного соглашения с Францией, которое сегодня было подписано в Париже.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Париж дроны
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации