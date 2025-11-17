Видео
Видео

Зеленского встретили в Елисейском дворце — видео

Дата публикации 17 ноября 2025 14:09
обновлено: 14:40
Зеленский прибыл в Елисейский дворец — видео
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там должна состояться его пресс-конференция с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Зеленский прибыл в Елисейский дворец

Украинского лидера торжественно встретили в резиденции французского президента в Париже.

Вместе с Макроном Зеленский проведет пресс-конференцию, главной темой которой будет новое соглашение между Украиной и Францией. Лидеры государств раскроют детали исторических договоренностей по усилению украинской обороноспособности.

В частности, речь идет о предоставлении новых беспилотников, истребителей Rafale и зенитных систем SAMP/T, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Напомним, Зеленский и Макрон подписали соглашение по Украине 17 ноября на авиабазе Виллакубле. Его уже назвали "историческим", ведь договоренность может существенно повлиять на ход войны.

Ранее президент Украины сообщил, что соглашение включает передачу для ВСУ 100 истребителей Rafale.

