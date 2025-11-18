Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле — что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 ноября, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече будет обсуждаться достижение справедливого мира.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передают Новини.LIVE.

Зеленский о предметной беседе с Эрдоганом

Владимир Зеленский отметил ключевую тему предстоящих переговоров, а именно о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир.

"Завтра (19 ноября. — Ред.) у меня встреча с президентом Эрдоганом прежде всего. Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. И это, я думаю, будет достаточно предметная беседа. Может длинная, может не очень длинная. Посмотрим", — сказал Зеленский.

Встреча с Эрдоганом является частью дипломатических усилий Украины по привлечению международных партнеров к процессу завершения войны на условиях Киева. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что может лично передать результаты встречи украинского и турецкого президентов в Москву.

Тем временем Кремль заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о диалоге.

Также стало известно, что во время визита в Стамбул Владимир Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они должны обсудить активизацию переговоров по завершению войны с РФ.