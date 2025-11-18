Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский о визите в Турцию — какая цель встречи с Эрдоганом

Зеленский о визите в Турцию — какая цель встречи с Эрдоганом

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 23:40
обновлено: 23:52
Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле — что будут обсуждать
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 ноября, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече будет обсуждаться достижение справедливого мира.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о предметной беседе с Эрдоганом

Владимир Зеленский отметил ключевую тему предстоящих переговоров, а именно о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир.

"Завтра (19 ноября. — Ред.) у меня встреча с президентом Эрдоганом прежде всего. Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. И это, я думаю, будет достаточно предметная беседа. Может длинная, может не очень длинная. Посмотрим", — сказал Зеленский.

Встреча с Эрдоганом является частью дипломатических усилий Украины по привлечению международных партнеров к процессу завершения войны на условиях Киева. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что может лично передать результаты встречи украинского и турецкого президентов в Москву.

Тем временем Кремль заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о диалоге.

Также стало известно, что во время визита в Стамбул Владимир Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они должны обсудить активизацию переговоров по завершению войны с РФ.

Владимир Зеленский Турция Реджеп Эрдоган война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации