В МИД Турции заявили, что война в Украине приблизилась к завершению

Хакан Фидан. Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление о войне в Украине. По его словам, она стала самой близкой к завершению за все время.

Об этом Хакан Фидан сказал журналистам.

Фидан отметил, что война четвертый год уже продолжается в центре Европы. По его словам, боевые действия России против Украины унесли жизни более миллиона человек, разрушили города и вызвали глобальные последствия для энергетической, а также продовольственной безопасности.

"Война с огромным глобальным влиянием. Конечно, это должно прекратиться. Это была наша политика с самого начала, но в Америке и Европе были влиятельные круги, которые не хотели ее завершения", — говорит глава МИД Турции.

По его словам, в конце концов позиция изменилась. Сейчас политические лидеры больше склоняются к поиску решений.

"Сейчас, я считаю, эта война ближе всего к завершению. Мы переживаем самый темный момент, потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. Они уже поражают обычные военные цели и там также возникла патовая ситуация. Теперь это превратилось в войну дронов", — отметил Фидан.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему нужен диалог президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что заставить Путина сесть за стол переговоров может Трамп.