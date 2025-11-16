Відео
Головна Новини дня У Туреччині зробили заяву про завершення війни в Україні

У Туреччині зробили заяву про завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 13:25
Оновлено: 14:27
У МЗС Туреччини заявили, що війна в Україні наблизилась до завершення
Хакан Фідан. Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про війну в Україні. За його словами, вона стала найближчою до завершення за весь час.

Про це Хакан Фідан сказав журналістам.

Читайте також:

Війна Росії проти України 

Фідан зауважив, що війна четвертий рік уже триває в центрі Європи. За його словами, бойові дії Росії проти України забрали життя понад мільйона людей, зруйнували міста та спричинили глобальні наслідки для енергетичної, а також продовольчої безпеки.

"Війна з величезним глобальним впливом. Звісно, це має припинитися. Це була наша політика з самого початку, але в Америці та Європі були впливові кола, які не хотіли її завершення", — каже глава МЗС Туреччини.

За його словами, зрештою позиція змінилася. Наразі політичні лідери більше схиляються до пошуку рішень.

"Зараз, я вважаю, ця війна найближча до завершення. Ми переживаємо найтемніший момент, бо обидві сторони зосереджена на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури одна одної. Вони вже вражають звичайні військові цілі і там також виникла патова ситуація. Тепер це перетворилося на війну дронів", — зазначив Фідан.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, чому потрібен діалог президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів може Трамп.

Туреччина війна МЗС Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
