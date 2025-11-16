У МЗС Туреччини заявили, що війна в Україні наблизилась до завершення

Хакан Фідан. Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про війну в Україні. За його словами, вона стала найближчою до завершення за весь час.

Про це Хакан Фідан сказав журналістам.

Війна Росії проти України

Фідан зауважив, що війна четвертий рік уже триває в центрі Європи. За його словами, бойові дії Росії проти України забрали життя понад мільйона людей, зруйнували міста та спричинили глобальні наслідки для енергетичної, а також продовольчої безпеки.

"Війна з величезним глобальним впливом. Звісно, це має припинитися. Це була наша політика з самого початку, але в Америці та Європі були впливові кола, які не хотіли її завершення", — каже глава МЗС Туреччини.

За його словами, зрештою позиція змінилася. Наразі політичні лідери більше схиляються до пошуку рішень.

"Зараз, я вважаю, ця війна найближча до завершення. Ми переживаємо найтемніший момент, бо обидві сторони зосереджена на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури одна одної. Вони вже вражають звичайні військові цілі і там також виникла патова ситуація. Тепер це перетворилося на війну дронів", — зазначив Фідан.

