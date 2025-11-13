Відео
Зеленський назвав, хто може змусити Путіна почати переговори

Зеленський назвав, хто може змусити Путіна почати переговори

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:57
Оновлено: 14:57
Хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів — Зеленський відповів
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, хто може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, йдеться про лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Bloomberg у четвер, 13 листопада.

Переговори щодо завершення війни

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів з росіянами щодо припинення бойових дій. Відомо, що цього прагне Трамп.

"Якщо вони справді хочуть покласти край війні або готові її покласти, тоді потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий", — наголосив він.

За його словами, росіяни не поважають закон, але поважають США і Трампа.

"Я справді думаю, що президент Трамп може підштовхнути Путіна до переговорів. І тому це дуже важливо", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що передача Україні заморожених російських активів завдасть потужного економічного удару по режиму Путіна.

Крім того, український лідер заявив, що Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи.

