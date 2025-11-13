Росія має платити за війну — Зеленський про заморожені активи РФ

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Bloomberg Television у Києві 12 листопада. Фотограф: Ольга Іващенко/Bloomberg

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Україні заморожених російських активів стане серйозним економічним ударом для російського диктатора Володимира Путіна та його оточення. На думку глави держави, це рішення не лише ослабить Москву, а й стане потужним сигналом про реальну силу санкцій.

Про це заявив глава держави під час свого інтерв'ю Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про заморожені активи Росії

Президент України підкреслив, що питання отримання доступу до заморожених російських активів має величезне значення для майбутнього війни. Він пояснив, що йдеться про суму від 140 до 160 мільярдів доларів, і будь-який спосіб їх передачі Україні — чи то у вигляді позики, чи прямого фінансування — стане відчутним ударом для Москви. Зеленський наголосив, що такі дії не просто ослаблять російську економіку, а й створять дестабілізацію всередині кола наближених до Путіна.

"Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку", — зазначив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що заморозити кошти — це лише перший крок, тоді як їх передача Україні стане справжнім переломом у війні. Отримані гроші планується спрямувати не лише на закупівлю зброї, а й на виробництво оборонних систем усередині країни. Зеленський наголосив, що на ці кошти Україна зможе придбати ракети та засоби ППО для захисту енергетичної інфраструктури.

Президент підкреслив, що це стане чітким сигналом для Москви: якщо Росія продовжить агресію, то лише за наступний рік може втратити від 35 до 80 мільярдів доларів через скорочення торгівлі енергоносіями, а також 140 мільярдів — через заморожені активи. На його думку, такий крок стане ефективним інструментом тиску, який допоможе наблизити справедливий мир.