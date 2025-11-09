Норвегія може дати 100 млрд євро для розблокування активів РФ

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Фото: ОПУ

Норвегія може надати фінансову заставу у 100 млрд євро, щоб розблокувати передачу російських активів Україні. Це рішення дозволить активувати репараційну позику у понад 140 млрд євро, яка зберігається у Бельгії.

Про це інформує The Sunday Times.

Реклама

Читайте також:

Норвегія може розблокувати передачу Україні росактивів

Отже, за даними видання, Норвегія обговорює пропозицію щодо розблокування європейського військового кредиту на суму понад 100 мільярдів євро для України шляхом забезпечення боргу своїм національним суверенним фондом у розмірі 1,7 трильйона євро.

Зазначається, що оскільки Україні гостро не вистачає грошей, а кредитори готові продовжувати фінансувати її величезний дефіцит, керівництво ЄС розробило план позики 140 мільярдів євро під заморожені державні активи Росії.

Як відомо, проти цієї ініціативи виступила Бельгія, де знаходиться фінансова установа, що управляє російськими коштами.

The Sunday Times наголошує, що ЄС буде важко отримати позику без суттєвого забезпечення через ризик того, що Україна може ніколи не мати можливості повернути кошти. Очікується, що перемовники спробують схилити бельгійців на зустрічі в п'ятницю.

"Однак, Осло все ще може прийти на допомогу. Політичний істеблішмент Норвегії був обурений припущеннями Данії та інших європейських партнерів про те, що країна, яка належить до НАТО, але не до ЄС, "наживається на війні" на російському вторгненні в Україну, продаючи великі обсяги нафти та газу своїм союзникам, віддаючи порівняно мало натомість", — йдеться у матеріалі The Sunday Times.

Нагадаємо, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловився проти використання активів РФ для підтримки України.

Раніше ми інформували, що у Бельгії відмовилися підтримати пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.