Заморожені активи РФ — Бельгія відмовилася використати гроші росіян для України

У Бельгії відмовилися підтримати пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Попри тиск з боку Брюсселя, бельгійський уряд не погодився на план, який передбачає залучення понад 140 мільярдів євро з фінансового репозиторію Euroclear.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на джерела.

Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ

Під час технічної зустрічі між Комісією та прем'єр-міністром королівства Бартом де Вевером й міністром закордонних справ Максимом Прево сторони не змогли подолати розбіжності щодо механізму використання цих коштів.

Бельгія, де розташована установа Euroclear, висловила занепокоєння через відсутність чітких гарантій та альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії. За словами співрозмовників видання, офіційний Брюссель побоюється юридичних наслідків і ризиків для фінансової системи країни.

Водночас Європейська комісія наполягає на необхідності реалізації плану, який дозволив би спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку України. Ідеться про понад 140 мільярдів євро, заблокованих після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше Бельгія озвучила три ключові умови для того, аби Україна змогла отримати заморожені активи країни-агресорки.

А також президент України Володимир Зеленський закликав Європу розблокувати рішення щодо заморожених грошей росіян.