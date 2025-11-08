Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бельгия отказалась использовать активы РФ для Украины — СМИ

Бельгия отказалась использовать активы РФ для Украины — СМИ

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:26
обновлено: 17:21
Замороженные активы РФ — Бельгия отказалась использовать деньги россиян для Украины
Барт де Вевер. Фото: Reuters

В Бельгии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Несмотря на давление со стороны Брюсселя, бельгийское правительство не согласилось на план, который предусматривает привлечение более 140 миллиардов евро из финансового репозитория Euroclear.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

Реклама
Читайте также:

Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ

Во время технической встречи между Комиссией и премьер-министром королевства Бартом де Вевером и министром иностранных дел Максимом Прево стороны не смогли преодолеть разногласия относительно механизма использования этих средств.

Бельгия, где расположено учреждение Euroclear, выразила обеспокоенность из-за отсутствия четких гарантий и альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии. По словам собеседников издания, официальный Брюссель опасается юридических последствий и рисков для финансовой системы страны.

В то же время Европейская комиссия настаивает на необходимости реализации плана, который позволил бы направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины. Речь идет о более 140 миллиардах евро, заблокированных после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее Бельгия озвучила три ключевых условия для того, чтобы Украина смогла получить замороженные активы страны-агрессора.

А также президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу разблокировать решение по замороженным деньгам россиян.

Европейский союз россия Еврокомиссия Украина Бельгия активы
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации