Замороженные активы РФ — Бельгия отказалась использовать деньги россиян для Украины

Барт де Вевер. Фото: Reuters

В Бельгии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Несмотря на давление со стороны Брюсселя, бельгийское правительство не согласилось на план, который предусматривает привлечение более 140 миллиардов евро из финансового репозитория Euroclear.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

Во время технической встречи между Комиссией и премьер-министром королевства Бартом де Вевером и министром иностранных дел Максимом Прево стороны не смогли преодолеть разногласия относительно механизма использования этих средств.

Бельгия, где расположено учреждение Euroclear, выразила обеспокоенность из-за отсутствия четких гарантий и альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии. По словам собеседников издания, официальный Брюссель опасается юридических последствий и рисков для финансовой системы страны.

В то же время Европейская комиссия настаивает на необходимости реализации плана, который позволил бы направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины. Речь идет о более 140 миллиардах евро, заблокированных после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее Бельгия озвучила три ключевых условия для того, чтобы Украина смогла получить замороженные активы страны-агрессора.

А также президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу разблокировать решение по замороженным деньгам россиян.