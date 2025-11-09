Видео
Видео

Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ

Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:09
обновлено: 17:09
Норвегия может дать 100 млрд евро для разблокировки активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: ОПУ

Норвегия может предоставить финансовый залог в 100 млрд евро, чтобы разблокировать передачу российских активов Украине. Это решение позволит активировать репарационный заем в более 140 млрд евро, который хранится в Бельгии.

Об этом информирует The Sunday Times.

Читайте также:

Норвегия может разблокировать передачу Украине росактивов

Итак, по данным издания, Норвегия обсуждает предложение по разблокированию европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро для Украины путем обеспечения долга своим национальным суверенным фондом в размере 1,7 триллиона евро.

Отмечается, что поскольку Украине остро не хватает денег, а кредиторы готовы продолжать финансировать ее огромный дефицит, руководство ЕС разработало план займа 140 миллиардов евро под замороженные государственные активы России.

Как известно, против этой инициативы выступила Бельгия, где находится финансовое учреждение, управляющее российскими средствами.

The Sunday Times отмечает, что ЕС будет трудно получить заем без существенного обеспечения из-за риска того, что Украина может никогда не иметь возможности вернуть средства. Ожидается, что переговорщики попытаются склонить бельгийцев на встрече в пятницу.

"Однако, Осло все еще может прийти на помощь. Политический истеблишмент Норвегии был возмущен предположениями Дании и других европейских партнеров о том, что страна, которая принадлежит к НАТО, но не к ЕС, "наживается на войне" на российском вторжении в Украину, продавая большие объемы нефти и газа своим союзникам, отдавая сравнительно мало взамен", — говорится в материале The Sunday Times.

Напомним, что Премьер Словакии Роберт Фицо высказался против использования активов РФ для поддержки Украины.

Ранее мы информировали, что в Бельгии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Норвегия финансовая помощь активы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
