Україна
Фицо против использования активов РФ для поддержки Украины

Фицо против использования активов РФ для поддержки Украины

Дата публикации 9 ноября 2025 14:22
обновлено: 14:34
Фицо против использования активов РФ в пользу Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он заявил, что передача средств будет лишь "подогревать" войну и продлит конфликт на два года.

Об этом информирует Bloomberg.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не согласится на использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Словакия не будет участвовать в любых юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды в Украине", — сказал Фицо.

В то же время он отметил, что использование российских активов в пользу Украины якобы только будет "подогревать" войну.

"Мы хотим закончить войну или подогреваем ее? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это означает? Что война продлится еще по крайней мере два года", — сказал премьер Словакии.

Заметим, что Европейский Союз рассматривает возможность использования замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине, которой понадобится новое финансирование до начала 2026 года.

Однако переговоры зашли в тупик, поскольку Бельгия стремится получить надежные гарантии того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с предложенными займами на сумму 140 миллиардов евро, поскольку значительная часть денег хранится в Бельгии.

Ранее мы информировали, что в Бельгии отказались поддержать предложение по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Также мы сообщали, что российские активы могут направить на зарплаты военным ВСУ.

Словакия активы война в Украине Россия Роберт Фицо
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
