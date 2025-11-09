Фіцо проти використання активів РФ на користь України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підтримувати використання заморожених російських активів для підтримки України. Він заявив, що передача коштів лише "підігріватиме" війну і продовжить конфлікт на два роки.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не погодиться на використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Словаччина не братиме участі в будь-яких юридичних або фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби в Україні", — сказав Фіцо.

Водночас він зазначив, що використання російських активів на користь України нібито лише "підігріватиме" війну.

"Ми хочемо закінчити війну чи підігріваємо її? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна тривала. Що це означає? Що війна триватиме ще принаймні два роки", — сказав прем'єр Словаччини.

Зауважимо, що Європейський Союз розглядає можливість використання заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні, якій знадобиться нове фінансування до початку 2026 року.

Однак переговори зайшли в глухий кут, оскільки Бельгія прагне отримати надійніші гарантії того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані із запропонованими позиками на суму 140 мільярдів євро, оскільки значна частина грошей зберігається в Бельгії.

