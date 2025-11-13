Россия должна платить за войну - Зеленский о замороженных активах РФ

Станет потерей для Путина — Зеленский объяснил, чего ждет Киев
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Bloomberg Television в Киеве 12 ноября. Фотограф: Ольга Иващенко/Bloomberg
Президент Владимир Зеленский заявил, что передача Украине замороженных российских активов станет серьезным экономическим ударом для российского диктатора Владимира Путина и его окружения. По мнению главы государства, это решение не только ослабит Москву, но и станет мощным сигналом о реальной силе санкций.
