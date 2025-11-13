Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал, кто может заставить Путина начать переговоры

Зеленский назвал, кто может заставить Путина начать переговоры

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 14:57
обновлено: 15:26
Кто может заставить Путина сесть за стол переговоров — Зеленский ответил
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, кто может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, речь идет о лидере Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Реклама
Читайте также:

Переговоры по завершению войны

Зеленский заявил, что Украина остается открытой для переговоров с россиянами о прекращении боевых действий. Известно, что к этому стремится Трамп.

"Если они действительно хотят положить конец войне или готовы ее положить, тогда нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт", — подчеркнул он.

По его словам, россияне не уважают закон, но уважают США и Трампа.

"Я действительно думаю, что президент Трамп может подтолкнуть Путина к переговорам. И поэтому это очень важно", — добавил он.

Напомним, Зеленский отметил, что передача Украине замороженных российских активов нанесет мощный экономический удар по режиму Путина.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы.

Владимир Зеленский США война владимир путин Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации