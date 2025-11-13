Кто может заставить Путина сесть за стол переговоров — Зеленский ответил

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, кто может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, речь идет о лидере Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Переговоры по завершению войны

Зеленский заявил, что Украина остается открытой для переговоров с россиянами о прекращении боевых действий. Известно, что к этому стремится Трамп.

"Если они действительно хотят положить конец войне или готовы ее положить, тогда нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт", — подчеркнул он.

По его словам, россияне не уважают закон, но уважают США и Трампа.

"Я действительно думаю, что президент Трамп может подтолкнуть Путина к переговорам. И поэтому это очень важно", — добавил он.

Напомним, Зеленский отметил, что передача Украине замороженных российских активов нанесет мощный экономический удар по режиму Путина.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы.