Кто может заставить Путина сесть за стол переговоров — Зеленский ответил

Зеленский назвал, кто может заставить Путина начать переговоры
Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, кто может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, речь идет о лидере Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.
Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.
Переговоры по завершению войны
Зеленский заявил, что Украина остается открытой для переговоров с россиянами о прекращении боевых действий. Известно, что к этому стремится Трамп.
"Если они действительно хотят положить конец войне или готовы ее положить, тогда нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт", — подчеркнул он.
По его словам, россияне не уважают закон, но уважают США и Трампа.
"Я действительно думаю, что президент Трамп может подтолкнуть Путина к переговорам. И поэтому это очень важно", — добавил он.
Напомним, Зеленский отметил, что передача Украине замороженных российских активов нанесет мощный экономический удар по режиму Путина.
Кроме того, украинский лидер заявил, что Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы.
