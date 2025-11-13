Зеленский объяснил, зачем Россия запугивает страны НАТО

Путин запугивает Европу — Зеленский раскрыл цель России
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы. В частности, речь идет о вторжении дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.
Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.
Кампания Путина в запугивании Европы
Украинский лидер говорит, что кампания Путина заставила лидеров стран НАТО менее охотно отправлять системы противовоздушной обороны в Украину.
"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг", — говорит Зеленский.
По его словам, это было психологическое запугивание.
Напомним, глава государства рассказал, когда россияне могут начать войну против Европы.
Кроме того, Украина предложила западным партнерам "стену дронов" для борьбы с нарушением воздушного пространства.
