Путин запугивает Европу — Зеленский раскрыл цель России

Путин запугивает Европу — Зеленский раскрыл цель России


Дата публикации 13 ноября 2025 10:55
обновлено: 11:03
Зеленский объяснил, зачем Россия запугивает страны НАТО
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы. В частности, речь идет о вторжении дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Читайте также:

Кампания Путина в запугивании Европы

Украинский лидер говорит, что кампания Путина заставила лидеров стран НАТО менее охотно отправлять системы противовоздушной обороны в Украину.

"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг", — говорит Зеленский.

По его словам, это было психологическое запугивание.

Напомним, глава государства рассказал, когда россияне могут начать войну против Европы.

Кроме того, Украина предложила западным партнерам "стену дронов" для борьбы с нарушением воздушного пространства.

Владимир Зеленский владимир путин НАТО Украина Европа Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
