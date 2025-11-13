Зеленский объяснил, зачем Россия запугивает страны НАТО

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы. В частности, речь идет о вторжении дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Кампания Путина в запугивании Европы

Украинский лидер говорит, что кампания Путина заставила лидеров стран НАТО менее охотно отправлять системы противовоздушной обороны в Украину.

"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг", — говорит Зеленский.

По его словам, это было психологическое запугивание.

