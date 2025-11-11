Украина предлагает Европе помощь со стеной дронов - что известно

Оператор дрона. Фото: ПС ВСУ

Европа оказалась перед новой угрозой — волной дроновых инцидентов, которые парализуют работу аэропортов и создают риски для военных объектов. Украина предлагает западным партнерам готовое решение — "стену дронов".

Об этом рассказал заместитель председателя Национальной ассоциации оборонных компаний Анатолий Амелин в колонке Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Аэропорты ЕС становятся на паузу из-за угрозы БпЛА

Европа переживает кризис дронов, который показал пределы старых подходов к безопасности. Осенью зафиксирована серия инцидентов в транспортных и военных хабах. Так, 22 и 23 сентября Копенгаген и Осло вынуждены были приостановить работу соответственно на четыре и три часа, а часть рейсов отвели на запасные полосы. 3 и 4 октября дважды останавливался Мюнхен — пострадали более 6,5 тысяч пассажиров, отменены 17 рейсов. 4 ноября Брюссель и Льеж временно прекращали обслуживание самолетов, Brussels Airlines отменила 15 рейсов.

На военной базе Kleine-Brogel, где хранятся 10-15 американских ядерных бомб B-61, зафиксировали полеты беспилотников, которые министр обороны Бельгии назвал вероятной разведывательной операцией.

"Логический вывод прост. Вместо "волшебной кнопки" нужна многослойная архитектура: пассивная радиочастотная аналитика, оптическое подтверждение, радиоэлектронное поражение, кинетический перехват и, где целесообразно, средства направленной энергии. Все это должно работать под единым C2 с прозрачными протоколами и четкими ролями служб", — отмечает Амелин.

Что такое European Drone Wall и как ее строить

Европейская "стена дронов" (European Drone Wall) — это интегрированная сеть наблюдения, классификации и нейтрализации беспилотников над коридорами перемещения и объектами критической инфраструктуры. В ее основе - контур C-UAS, который входит в общую архитектуру C4ISR. Для ЕС это не только технологии, но и общие стандарты данных, интерфейсы, обучение персонала.

Аргументы в пользу украинского подхода

Боевая валидность. Решения испытаны под нагрузкой, в роях и под радиоподавлением — эффективность доказана практикой.

Масштаб и скорость. Полноценные объектные контуры разворачиваются за недели, с последующим обновлением алгоритмов через телеметрию.

Интеграция вместо "коробок". Единый контур объединяет сенсоры, оптику, РЭБ, кинетику и DEW под централизованным C2 и реальным аналитическим мониторингом.

Прозрачная экономика. Учитывается не только цена одного перехвата, но и полная стоимость простоя и владения системой.

Совместимость с ЕС. Данные передаются в стандартизированных форматах в национальные SOC/NOC.

Трансфер знаний. Украинские SOP, тренажеры и регулярные обучения повышают готовность служб ЕС.

От продуктов C-UAS к модели "безопасность как услуга"

Украина переходит от продажи отдельных систем противодействия беспилотникам (C-UAS) к модели "безопасность как услуга" (Security-as-a-Service) — комплексному подходу, который включает аудит угроз, проектирование, установку сенсоров и командных систем, подключение средств радиоэлектронной борьбы, обучение персонала и сопровождение операций. Модель ориентируется на измеряемые показатели — время обнаружения, вероятность перехвата, частоту ложных тревог и полную стоимость нейтрализации инцидента.

В 2024 году в Украине было произведено более 1 миллиона беспилотников, а в 2025-м ожидается до 4,5 миллиона. За три года войны экосистема выросла с 7 до более 500 компаний, которые создают решения в сферах РЭБ, автономного управления и искусственного интеллекта. Уже реализованы десятки автоматических контуров обнаружения и подавления дронов - под Харьковом и на южных направлениях. За 10 месяцев 2025 года зафиксировано более 8 тысяч атак и подготовлено 40 тысяч операторов.

Параллельно развивается экспортный контур. Компания Ukrspecsystems открыла производство в британском Милденхолле с планом выпуска до 2 тысяч дронов в месяц и инвестициями 267 млн долларов. Украинские инструкторы уже обучают специалистов в Дании после серии инцидентов в европейских аэропортах. В экосистему также входят Bullet и Degree-Trans (высокоскоростные перехватчики), UkrJet (UJ22, UJ26 Bober), Terminal Autonomy, Tencore, Sine Engineering и Vyriy, который в 2025 году изготовил первую тысячу полностью локализованных дронов.

Мировой рынок C-UAS тоже развивается - DroneShield, Zen Technologies, Sentrycs, Allen Control Systems и Rheinmetall объявили о новых контрактах, модернизации и совместных программах с Украиной. В частности, Rheinmetall планирует первые поставки систем Skyranger 35 в конце 2025 года.

"По публично озвученным оценкам 2024-2025 годов заключено государственных контрактов примерно на два с половиной миллиарда долларов с семьюдесятью шестью компаниями, ожидаемые экспортные доходы 2025 года составляют десять-тридцать миллиардов, сектор вырос на триста пятьдесят процентов с 2022 года, локализация около шестидесяти процентов, к экспорту готовы девяносто семь процентов производителей", — рассказал Амелин.

Как Украине закрепить стандарт European Drone Wall

Как отметил заместитель, нужны открытые пилотные проекты, публичные метрики, локализованный сервис в странах ЕС и совместные тренировки. Модель развертывания имеет четыре уровня:

Национальный — системы раннего предупреждения и политики;

Региональный — обучение персонала и тренировки;

Объектовый — контуры под ключ для аэропортов, портов и энергетики;

Операционный — круглосуточная поддержка, обновление и реагирование.

Это согласуется с инициативой NATO Eastern Sentry, которая объединяет усилия по наблюдению и интеграции C-UAS на восточном фланге и открывает путь к украинскому участию.

"Когда заказчик видит управляемую экономику перехвата, согласованные протоколы и подготовленные команды, архитектура воспринимается как стандарт, а не как разовая закупка. Украина — архитектор European Drone Wall, если действуем сейчас", — подчеркнул Амелин.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина усиливает разработку роботов и дронов.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал потери россиян из-за ударов украинских БпЛА.